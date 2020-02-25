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13:47 25.02.2020

В Украине готовы к приему больных с новым коронавирусом - Радуцкий

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В Украине готовы к приему больных с новым коронавирусом - Радуцкий

Инфекционные больницы Украины готовы к приему больных с новым китайским коронавирусом Covid-2019, для первой волны выделено 5 тыс 700 коек, заявляет глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий

"В случае первой волны Украина готова, то есть выделены 5700 коек для первой волны, есть койки второго, третьего резерва", - сказал Радуцкий в эксклюзивном экспресс-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, если коронавирус будет жить так, как он живет в Китае, "своей жизнью", то к этому подключатся целые больницы.

"Все делается по четкому плану. Это все регионы Украины… В каждой области выделено лечебное учреждение первого, второго и третьего резервов. Это инфекционные больницы", - рассказал глава комитета.

Он подчеркнул, что адреса больниц, готовых к принятию больных с коронавирусом, знают врачи, руководители областных управлений здравоохранения, работники ГСЧС, Национальная полиция, оперативный штаб Кабмина.

"Украина готова делать все то же самое, что сегодня предпринимают другие страны", - отметил Радуцкий.


Полный текст интервью Радуцкого будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #коронавирус #радуцкий
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