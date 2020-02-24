События

23:56 24.02.2020

В Эстонии прошло многотысячное факельное шествие в связи с годовщиной республики

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В Эстонии прошло многотысячное факельное шествие в связи с годовщиной республики

В Таллине в понедельник вечером состоялось многотысячное факельное шествие "За Эстонию!", посвященное 102-й годовщине независимости республики.

Шествие началось на площади Свободы в центре города, его участники, среди которых было много молодежи, прошли по улицам Старого города и вернулись на главную площадь столицы. В руках манифестантов бросался в глаза плакат и портретом спикера парламента, члена Консервативной народной партии Хенна Пыллуааса (Henn Polluaas) с надписью "Хенн, ты не один!".

Пыллуаас известен как ярый противник заключения пограничного договора с Россией, неоднократно выступавший с требованиями к России вернуть довоенные территории, отошедшие после вхождения Эстонии в состав СССР к России.

По возвращении на площади Свободы состоялся концерт, который с краткой вступительной речью открыл председатель правящей Консервативной народной партии, министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme). Он призвал лидеров республики не бояться при достижении своих целей. "Если вожди не сомневаются, то народ пойдет за ними", - заявил лидер националистической партии.

Шествие в годовщину республики проводится эстонскими консерваторами и молодежной организацией партии уже в седьмой раз и с каждым разом собирает все больше людей. Так, в 2018 году в шествии участвовали 6 тыс человек, в прошлом 10 тыс сторонников.

Теги: #годовщина #шествие #эстония
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