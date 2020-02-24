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22:37 24.02.2020

В Украине воссоздадут должность Главного государственного санитарного врача

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В Украине воссоздадут должность Главного государственного санитарного врача

Кабинет Министров в ближайшее время восстановит должность Главного государственного санитарного врача и возложит его функции на заместителя министра здравоохранения, заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

"Когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на плечи Главного государственного санитарного врача. Эта должность была в свое время ликвидирована и решением правительства она будет восстановлена. В ближайшее время функции Главного государственного санитарного врача будут возложены на заместителя министра здравоохранения и я думаю, что система будет работать четко и качественно", - заявил Ляшко в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Какой именно заместитель главы МОЗ получит воссозданную должность, замглавы Минздрава не уточнил.

Теги: #восстановление #должность #минздрав
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