В Киеве маршрутка врезалась в грузовик, пострадали 12 человек
В Киеве на проспекте Николая Бажана водитель маршрутки с пассажирами не справился с управлением и врезался грузовик. В результате пострадали 12 человек – сам водитель и 11 пассажиров, сообщает пресс-служба полиции столицы.
Сообщение о происшествии поступило от диспетчера службы 103 около 17 часов.
"На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки и 11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение", - сообщают правоохранители.
На данный момент решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.