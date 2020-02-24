События

19:11 24.02.2020

В Харьковской области перевернулась фура со свиньями

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В Харьковской области перевернулась фура со свиньями

Грузовик DAF с полуприцепом, перевозивший 180 свиней, перевернулся в понедельник в с.Коробочкино Чугуевского района Харьковской области.

"В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир транспортного средства. Его доставили в местную больницу", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что 32-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП часть животных погибла. Информация об аварии зарегистрирована в Чугуевском отделе полиции.

Теги: #свиньи #дтп
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Интерфакс-Украина
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