В Харьковской области перевернулась фура со свиньями

Грузовик DAF с полуприцепом, перевозивший 180 свиней, перевернулся в понедельник в с.Коробочкино Чугуевского района Харьковской области.

"В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир транспортного средства. Его доставили в местную больницу", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что 32-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП часть животных погибла. Информация об аварии зарегистрирована в Чугуевском отделе полиции.