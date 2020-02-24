Два работника "ArcelorMittal Кривой Рог" получили ожоги при сливе шлака из конвертера

Два работника – сталевар 1981 г.р. и машинист 1987 г.р. - Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) получили термические ожоги при сливе шлака из конвертера.

Как сообщает Госслужба по вопросам труда (Гоструда) со ссылкой на главное управление в Днепропетровской области, ЧП произошло 20 февраля в 19:15.

"Во время слива шлака после процесса обдува для подготовки конвертера к замене футеровки произошло обрушение части футеровки с выбросом пламени из горловины конвертера в сторону. В результате машинист тепловоза (тепловоз находился на расстоянии 15 м от конвертера) и сталевар, который был рядом с тепловозом, получили термические ожоги", - констатируется в сводке Гоструда.

Ранее сообщалось, в ночь с 17 на 18 февраля машинист-женщина 1978 г.р. АМКР была смертельно травмирована: "Пострадавшую зажало между поддерживающим роликом и холостой ветвью ленточного конвейера, в результате чего она получила травмы, не совместимые с жизнью", - констатировалось в сводке Гоструда.

До этого на "ArcelorMittal Кривой Рог" сварщик получил ожоги лица и ног на территории парогазового цеха вследствие возгорания газа. "13 февраля, на территории парогазового цеха "ArcelorMittal Кривой Рог" произошел несчастный случай. В 11:07 в ходе ремонтных работ на секторной задвижке трубопровода коксового газа было допущено возгорание газа", – сообщала тогда пресс-служба.

Как сообщал ранее Гоструда, на предприятиях Украины в январе текущего года смертельно были травмированы 33 чел., что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (31 чел.). За первый месяц года общее количество несчастных случаев на производстве составило 250, что на 89 меньше (на 26,3%), чем в январе-2019 (339 случаев).

При этом, в частности, в социально-культурной сфере и торговле в январе-2020 было травмировано 60 чел., в том числе со смертельным исходом - 2 чел. (в январе-2019 - 88 и 6 чел. соответственно), в угольной промышленности – 61 и 1 чел. (58 и 0 чел.), в агропромышленном комплексе – 29 и 8 чел. (40 и 7 чел.), в машиностроении – 16 и 0 чел. (33 и 1 чел.), на транспорте – 22 и 13 чел. (19 и 4 чел.), в строительстве – 11 и 2 чел. (20 и 9 чел.), в металлургии – 15 и 2 чел. (24 и 1 чел.), в горнорудной и нерудной – 5 и 1 чел. (11 и 1 чел.), в химической – 6 и 1 чел. (9 и 2 чел.), в энергетике – 4 и 1 чел. (10 и 0 чел.), в ЖКХ – 7 и 1 чел (6 и 0 чел.).

В 2019 году на производстве были смертельно травмированы 422 чел., что на 3,2% больше по сравнению с 2018 годом (409 чел.). За год общее количество несчастных случаев на производстве составило 3,876 тыс., что на 250 меньше (на 6%), чем в 2018 году (4,126 тыс. случаев).

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".