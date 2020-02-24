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11:36 24.02.2020

В зоне отчуждения пограничники задержали "квартет" сталкеров

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В зоне отчуждения пограничники задержали "квартет" сталкеров

В воскресенье, за попытку незаконного проникновения в зону отчуждения Чернобыльской АЭС с целью экстремального туризма и отдыха, пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали четырех граждан Украины.

"Харьковчанин и трое жителей столицы пересекли тыловую границу зоны ЧАЭС вне установленных пунктов контроля и намеревались отправиться вглубь запрещенной территории. Правоохранители задержали нарушителей неподалеку отселенного пгт Вильча", - говорится в сообщении Госпогранслужбы, обнародованном в понедельник утром.

В настоящее время за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, на сталкеров составлены соответствующие административные документы.

Теги: #чернобыль #зона_отчуждения #сталкеры
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