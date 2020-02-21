В Японии недовольны идеей переноса Олимпиады-2020 из Токио в Лондон из-за коронавируса

Губернатор Токио Юрико Коикэ подвергла критике заявление кандидата в мэры Лондона Шона Бэйли о необходимости рассмотреть возможность проведения Олимпийских игр 2020 года не в японской, а в британской столице.

"Неуместно пытаться использовать эту проблему в своих интересах в ходе борьбы за пост мэра", - приводят японские СМИ слова Юрико Коикэ.

"Причина, по которой эта проблема привлекла внимание во всем мире, связана с круизным лайнером (Diamond Princess - ИФ). Но круизный лайнер принадлежит Великобритании. Я надеюсь, что подобные аспекты дела будут осознаны", - добавила она.

Ее заявление последовало после того, как накануне Бэйли предположил, что Лондон может принять Олимпиаду вместо Токио. Он указал, что у британской столицы есть необходимый опыт и инфраструктура.

"Из-за вспышки коронавируса, возможно, миру будет нужно, что мы активизировались", - добавил кандидат в мэры.

Ранее организаторы Олимпийских игр в Токио заявили, что еще слишком рано говорить о каких-либо изменениях в графике соревнований из-за коронавируса. В Международной олимпийском комитете (МОК) также указали, что не видят необходимости в переносе, отмене и изменении места проведения Игр.

В китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) в середине декабря 2019 года произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75 тыс. 465 человек, смертельный исход зафиксирован в 2 тыс. 236 случаях, сообщил в пятницу Госкомитет здравоохранения КНР.

Общая численность больных коронавирусом в районе Японии теперь превышает 700 человек. Если не считать Diamond Princess, то больше всего зараженных в Токио - 25 человек.