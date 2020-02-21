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04:22 21.02.2020

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 75,4 тыс. человек, скончались более 2,2 тыс.

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Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 75,4 тыс. человек, скончались более 2,2 тыс.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 Киев четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75,465 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,236 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 889 человек, смертельных случаев - на 118. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 115 человек, по одному - в провинциях Чжэцзян и Юньнань, городе центрального подчинения Чунцине.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 54,96 тыс. человек, состояние более 11,6 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 18,2 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 102 случая заболевания: в Гонконге - 68 (при двух случаях смертельного исхода и пяти выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 24 (один случай смерти, двое выздоровели).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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Интерфакс-Украина
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