Порошенко подал иск к ГБР и Венедиктовой об опровержении распространенной информации – адвокат

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань сообщает, что

Пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко подал в суд иск об опровержении распространенной врио директора Госбюро расследований Ириной Венедиктовой и ее подчиненными недостоверной информации, сообщил его адвокат Игорь Головань.

"Иск об опровержении распространенной госпожой Венедиктовой и ее подчиненными недостоверной информации уже подан", - написал Головань на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг, прикрепив фото, подтверждающее соответствующую информацию.

Защитник также перечислил ряд претензий к ГБР: "… ГБР под руководством госпожи Венедиктовой и в дальше продолжает Печерскую аферу (экс-главы ГБР Романа – ИФ) Трубы, хотя уже неоднократно Киевский апелляционный суд устанавливал очевидный факт нахождения ГБР в Шевченковском районе столицы. Вслед за Трубой и его сообщниками продолжает Венедиктова и распространять ложь о якобы многочисленных неявках пятого президента Украины Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля".