Боевики вернули Украине тело военнослужащего, погибшего в результате атаки 18 февраля в Луганской области

Незаконные вооруженные формирования сегодня, 20 февраля, вернули Украине тело погибшего в бою 18 февраля в Луганской области военнослужащего, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Сегодня, 20 февраля, состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб в бою 18 февраля. Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почтения павшего украинского героя", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинской стороне удалось получить останки тела еще одного украинского военного - Сергея Владимировича Тимощука, погибшего в 2014 году во время выполнения боевых задач.

Как сообщалось, 18 февраля в результате атаки боевиков на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а пятеро получили ранения и боевые травмы.