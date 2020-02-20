События

17:32 20.02.2020

Боевики вернули Украине тело военнослужащего, погибшего в результате атаки 18 февраля в Луганской области

1 мин читать

Незаконные вооруженные формирования сегодня, 20 февраля, вернули Украине тело погибшего в бою 18 февраля в Луганской области военнослужащего, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Сегодня, 20 февраля, состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб в бою 18 февраля. Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почтения павшего украинского героя", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинской стороне удалось получить останки тела еще одного украинского военного - Сергея Владимировича Тимощука, погибшего в 2014 году во время выполнения боевых задач.

Как сообщалось, 18 февраля в результате атаки боевиков на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а пятеро получили ранения и боевые травмы.

Теги: #оос #тело #погибший #военный
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:54 20.02.2020
В результате атаки 18 февраля боевики обстреляли городское кладбище на окраине Попасной - украинская сторона СЦКК

В результате атаки 18 февраля боевики обстреляли городское кладбище на окраине Попасной - украинская сторона СЦКК

16:22 20.02.2020
Возвращение тела погибшего 18 февраля украинского бойца стало результатом диалога сторон в рабочей группе ТКГ – Кузнецов

Возвращение тела погибшего 18 февраля украинского бойца стало результатом диалога сторон в рабочей группе ТКГ – Кузнецов

07:12 20.02.2020
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военныйм

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военныйм

15:26 19.02.2020
Генассамблея ООН на заседании в четверг обсудит ситуацию на оккупированных территориях Украины

Генассамблея ООН на заседании в четверг обсудит ситуацию на оккупированных территориях Украины

14:56 19.02.2020
Комитет Рады по нацбезопасности решил закрыть для прессы заседание по вчерашней атаке боевиков на Луганщине

Комитет Рады по нацбезопасности решил закрыть для прессы заседание по вчерашней атаке боевиков на Луганщине

13:39 19.02.2020
Кабмин утвердил концепцию Госпрограммы обеспечения жильем участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц до 2025г

Кабмин утвердил концепцию Госпрограммы обеспечения жильем участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц до 2025г

11:45 19.02.2020
Более 2,3тыс. взрывов зафиксировала СММ ОБСЕ во время боя на Луганщине во вторник

Более 2,3тыс. взрывов зафиксировала СММ ОБСЕ во время боя на Луганщине во вторник

10:58 19.02.2020
Угрозы жизни пострадавшим в результате боев на Донбассе во вторник украинским военным нет

Угрозы жизни пострадавшим в результате боев на Донбассе во вторник украинским военным нет

07:27 19.02.2020
Один военнослужащий погиб, четверо получили ранения, еще двое боевое поражение в результате 22 обстрелов во вторник на Донбассе

Один военнослужащий погиб, четверо получили ранения, еще двое боевое поражение в результате 22 обстрелов во вторник на Донбассе

19:33 18.02.2020
Боевики 18 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, погиб один военнослужащий

Боевики 18 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, погиб один военнослужащий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гончарук сообщил, что срочно вылетает в Полтавскую область, оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах

Порошенко подал иск к ГБР и Венедиктовой об опровержении распространенной информации – адвокат

Печерский райсуд оставил Антоненко под арестом

В МВД предупредили, что будут сразу пресекать противоправные действия в Новых Санжарах, куда доставляют эвакуированных из Китая

Депутаты Новосанжарского поссовета против размещения эвакуированных из Китая в местном медцентре, утверждают, что он не приспособлен для карантина - заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители проводят обыски в рамках расследования по факту хищения средств, выделенных на строительство причала Николаевского порта

Гончарук сообщил, что срочно вылетает в Полтавскую область, оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах

Каждая пятая женщина в Украине сталкивается с той или иной формой насилия - Соколовская

В Одессе мужчина устроил стрельбу на остановке, пострадал один человек - полиция

Порошенко подал иск к ГБР и Венедиктовой об опровержении распространенной информации – адвокат

СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки об обнаружении в Украине вируса COVID-19

Зеленский, Рябошапка и Венедиктова заверили родных Героев Небесной Сотни в доведении до конца дел Майдана и наказании виновных

Печерский райсуд оставил Антоненко под арестом

В МВД предупредили, что будут сразу пресекать противоправные действия в Новых Санжарах, куда доставляют эвакуированных из Китая

В Берлине вынесен приговор похитителям 100-килограммовой золотой монеты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА