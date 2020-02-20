Состояние прилетевших на самолете из Уханя удовлетворительное – директор Центра экстренной медпомощи

Врачи закончили осмотр пассажиров и экипажа самолета, эвакуировавшего из г.Ухань (КНР), граждан Украины и иностранцев, в международном аэропорту "Харьков".

"Состояние у всех удовлетворительное", - сказал журналистам в аэропорту директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

По его словам, информация о том, что у одной из пассажирок была повышенная температура, не подтвердилась.

"Единственное, что вызвало нашу определенную обеспокоенность, - разговор о том, что у женщины при вылете было незначительное повышение температуры до 37 градусов. Проверили. Этого нет уже. Температура обычная. Поэтому она будет ехать со всеми пассажирами", - сказал Забашта.