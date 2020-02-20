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10:33 20.02.2020

Полиция установила 10 наиболее агрессивно настроенных человек, блокировавших дорогу в Новых Санжарах, призывает не нарушать закон

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 Полиция Полтавской области призывает жителей пгт Новые Санжары Полтавской области не нарушать законодательство и предупреждает, что все противоправные действия будут пресечены.

"20 февраля, около 7 часов утра, в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей во время проведения акции заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка", - сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

При этом в сообщении отмечается, что для пресечения правонарушения полицейские установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели превентивные беседы.

"С целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены", - цитирует отдел коммуникации начальника полиции Полтавской области Ивана Выговского.

Ранее департамент коммуникации МВД Украины в четверг сообщил, что эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (Полтавская обл.), где они будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Теги: #акции_протеста #коронавирус #полиция
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