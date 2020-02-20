108 человек погибли за сутки из-за коронавируса в провинции Хубэй

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 108 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 88 человек.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате распространения коронавируса заболели по состоянию на 00:00 часов четверга по местному времени (18:00 среды по Киеву) 62030 (в Ухане - 45027) человек, скончались 2029 (в Ухане - 1585) человек.

Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 10,4 тыс. человек, 43,7 тыс. пока остаются в больницах, из них более 2 тыс. человек находятся в критическом состоянии.