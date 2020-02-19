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20:07 19.02.2020

Турция пригрозила применением силы для выполнения сочинских соглашений по Сирии

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Турция пригрозила применением силы для выполнения сочинских соглашений по Сирии

 Анкара при необходимости не остановится перед применением силы для реализации сочинских договоренностей по Сирии и для нормализации обстановки в провинции Идлиб, предупредил в среду постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу.

"В случае необходимости мы применим силу для воплощения в жизнь сочинского соглашения", - сказал он на заседании СБ ООН.

Он отметил, что Турция не намерена выводить наблюдательные посты из Идлиба, а напротив - сирийские правительственные силы должны покинуть этот район до конца февраля.

"Мы нанесем удар по любой цели, которая будет представлять угрозу нашим солдатам", - предостерег постпред Турции.

Сирийские войска ведут в провинции Идлиб наступление на позиции экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. Ситуация осложняется тем, что в Идлибе расположены наблюдательные пункты турецкой армии. Зачастую они оказываются в окружении сирийской армии. Ранее этой зимой поступали сообщения об обстрелах сирийскими военными позиций турецкой армии в Идлибе. ВС Турции в ответ на это открывали огонь по сирийским войскам.

Во вторник в Москве завершились двухдневные переговоры между делегациями Турции и РФ по Идлибу. Сторонам не удалось согласовать позицию по кризису в этой сирийской провинции.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе. "Операция в Идлибе может начаться в любой момент. Турция не оставит Идлиб режиму Асада и его сторонникам", - заявил он, выступая в Анкаре.

Президент подчеркнул, что у Дамаска остались считанные дни на отвод войск в Идлибе.

Теги: #действия #турция #идлиб
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