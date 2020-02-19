События

19:51 19.02.2020

В Иране подтвердили две смерти от коронавируса

1 мин читать
В Иране подтвердили две смерти от коронавируса

Двое иранцев скончались в среду после того, как ранее у них был выявлен коронавирус нового типа, сообщили в среду иранские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Ирана.

По данным СМИ, представитель Минздрава Киануш Джаханпур написал в своем твиттере, что "оба пациента скончались в реанимации из-за возраста и ослабленного иммунитета".

Отмечается, что случаи зафиксированы в городе Кум.

Ранее о смерти пациентов в Куме сообщил городской Университет медицинских наук.

"Двое иранцев, у которых ранее сегодня был обнаружен новый коронавирус, скончались от респираторного заболевания", - цитируют иранские СМИ слова представителя университета.

Ранее в понедельник сообщалось, что это были первые два случая заражения новым коронавирусом в стране.

Как сообщило агентство ИСНА, представитель Минздрава Киануш Джаханпур заявил, что за последние два дня "обнаружены несколько человек с подозрением на заражение новым коронавирусом", эти пациенты были помещены на карантин.

При этом он не уточнил количество и национальность пациентов.

Число больных новым коронавирусом в Китае превышает 74 тыс. человек, число жертв составляет более 2000.

Теги: #коронавирус #заражение #смерть #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:57 19.02.2020
На эвакуацию в Ухане явились все 48 граждан Украины и иностранцы

На эвакуацию в Ухане явились все 48 граждан Украины и иностранцы

17:51 19.02.2020
Выбросы CO2 в Китае сократились на 100 млн метрических тонн из-за коронавируса

Выбросы CO2 в Китае сократились на 100 млн метрических тонн из-за коронавируса

16:23 19.02.2020
Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Уханя

Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Уханя

15:41 19.02.2020
Отказы во въезде в Украину гражданам Китая в 2020г были единичными, это не связано с коронавирусом

Отказы во въезде в Украину гражданам Китая в 2020г были единичными, это не связано с коронавирусом

15:40 19.02.2020
Компании КНР жалуются на отсутствие возможности платить сотрудникам из-за коронавируса

Компании КНР жалуются на отсутствие возможности платить сотрудникам из-за коронавируса

15:22 19.02.2020
Тегеран подтвердил первые случаи заражения коронавирусом в стране

Тегеран подтвердил первые случаи заражения коронавирусом в стране

15:06 19.02.2020
Сейчас нет информации, что львовский аэропорт в четверг примет борт с эвакуированными из Китая украинцами – Львовская ОГА

Сейчас нет информации, что львовский аэропорт в четверг примет борт с эвакуированными из Китая украинцами – Львовская ОГА

13:17 19.02.2020
"Черный ящик" сбитого самолета "МАУ" поврежден - министр обороны Ирана

"Черный ящик" сбитого самолета "МАУ" поврежден - министр обороны Ирана

13:07 19.02.2020
Заражение коронавирусом выявлено у 621 пассажира Diamond Princess, на судне закончился двухнедельный карантин

Заражение коронавирусом выявлено у 621 пассажира Diamond Princess, на судне закончился двухнедельный карантин

12:39 19.02.2020
Одесская область готова к приему и лечению больных коронавирусом

Одесская область готова к приему и лечению больных коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На эвакуацию в Ухане явились все 48 граждан Украины и иностранцы

Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков в Луганской области – министр обороны Загороднюк

Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Уханя

Вице-спикер Кондратюк инициирует внеочередное заседание Рады по случаю 6-й годовщины Революции достоинства

Самолет для эвакуации граждан из Китая вылетел, прибудет в Ухань в 22.00 по местному времени

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитет Рады по антикоррупционной политике не смог утвердить кандидата в члены конкурсной комиссии по отбору руководителя АРМА

Кабмин создал Коордцентр по вопросам промышленности вместо Нацкомитета по промразвитию

В Кривом Роге чиновники присвоили почти 29 млн грн, выделенных на ремонт дороги

Антикоррупционный комитет Рады не рассматривал постановление об увольнении Сытника

Мужчина скончался на ж/д вокзале Одессы после того, как вылез на трансформатор и ухватился за оголенный провод

НАПК не получило от ГБР информации о наличии конфликта интересов у первого заместителя директора бюро Бабикова - Юрчишин

Представитель Генштаба подтвердил комитету Рады, что ВСУ оставили некоторые позиции на Луганщине – нардеп Забродский

НАПК отчиталось о передаче в НАБУ и ГБР 67 дел о проверке деклараций с прогнозируемым ущербом на 874,6 млн грн

Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков в Луганской области – министр обороны Загороднюк

Харьковчанину, торговавшему психотропами по почте, грозит до 12 лет тюрьмы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА