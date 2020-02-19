В Иране подтвердили две смерти от коронавируса

Двое иранцев скончались в среду после того, как ранее у них был выявлен коронавирус нового типа, сообщили в среду иранские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Ирана.

По данным СМИ, представитель Минздрава Киануш Джаханпур написал в своем твиттере, что "оба пациента скончались в реанимации из-за возраста и ослабленного иммунитета".

Отмечается, что случаи зафиксированы в городе Кум.

Ранее о смерти пациентов в Куме сообщил городской Университет медицинских наук.

"Двое иранцев, у которых ранее сегодня был обнаружен новый коронавирус, скончались от респираторного заболевания", - цитируют иранские СМИ слова представителя университета.

Ранее в понедельник сообщалось, что это были первые два случая заражения новым коронавирусом в стране.

Как сообщило агентство ИСНА, представитель Минздрава Киануш Джаханпур заявил, что за последние два дня "обнаружены несколько человек с подозрением на заражение новым коронавирусом", эти пациенты были помещены на карантин.

При этом он не уточнил количество и национальность пациентов.

Число больных новым коронавирусом в Китае превышает 74 тыс. человек, число жертв составляет более 2000.