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19:25 19.02.2020

НАПК не получило от ГБР информации о наличии конфликта интересов у первого заместителя директора бюро Бабикова - Юрчишин

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НАПК не получило от ГБР информации о наличии конфликта интересов у первого заместителя директора бюро Бабикова - Юрчишин

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) не получало информацию от Государственного бюро расследований (ГБР) о наличии конфликта интересов у первого заместителя директора бюро Александра Бабикова, заявил ", член антикоррупционного комитета Верховной Рады, депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Был поднят вопрос касательно конфликта интересов первого заместителя директора ГБР, экс-адвоката Януковича Бабикова. НАПК в ответ на обращение депутатов направило соответствующий запрос в ГБР, но не получило оттуда никакой информации", - заявил Юрчишин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Депутат добавил, что теперь согласно законодательству, НАПК имеет право сделать вывод о конфликте интересов Бабикова на основании той информации, которая есть у агентства.

Теги: #напк
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