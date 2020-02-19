Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Уханя

В среду днем украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшего эпицентром вспышки нового типа коронавируса Уханя (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая", - написал Данилов около 15:40 среды (по Киеву) на своей странице в Facebook.

Он заверил, что на борту этого самолета опытная команда медиков.

"Уверен, перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем на родной земле", - подытожил он.