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11:28 19.02.2020

Помещение, где на карантине будут содержаться эвакуированные из Уханя, будет охраняться двойным кольцом защиты - МВД

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Помещение, где на карантине будут содержаться эвакуированные из Уханя, будет охраняться двойным кольцом защиты - МВД

Эвакуированные из китайского Уханя граждане будут изолированы на карантин на ближайшие 14 дней, охрана помещения с эвакуированными будут усиленная, сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в соцсети Facebook в среду.

"Будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет привлечено ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - указано в сообщении.

По данным МВД, в Ухань уже отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью: Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других.

"Чтобы предотвратить распространение возможного вируса и убедиться, что на борту не будет инфицированных граждан, в Украине создан оперативный штаб по предупреждению заноса и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом. Кроме того, установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось накануне, всего в Ухане находятся 84 украинца, желание эвакуироваться выразили 49 из них. Также будут эвакуированы иностранные граждане, которые пройдут обсервацию в Украине. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подчеркнула, что, согласно международным правилам по обсервации, все эвакуированные будут доставлены в одно и то же место.

Теги: #эвакуация #коронавирус #мвд
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