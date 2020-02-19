В Тернопольской области с подозрением на отравление госпитализированы 17 студентов

17 студентов одного из колледжей Збаражского района Тернопольской области госпитализированы минувшей ночью с подозрением на пищевое отравление, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"Все дети жаловались на общую слабость и диарею. У части несовершеннолетних первые симптомы начали проявляться еще днем, 18 февраля. У остальных - под вечер", - говорится в сообщении, опубликованной в среду на странице областной полиции в Facebook

По словам начальника Збаражского отделения полиции Виктора Волощука, среди госпитализированных пятеро девушек и двенадцать юношей. Еще трое проходят обследование. Возраст больных - от 15 до 18 лет, их состояние не тяжелое.

В то же время, на сайте ГСЧС сообщается о госпитализации 12 учеников 2003-2005 г.р., употреблявших пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой. "Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

По данным полиции, правоохранители вместе с экспертами устанавливают причины массового отравления, в колледже работают специалисты Госпродпотребслужбы, которые отбирают образцы еды в столовой, проверяют продукты, которые дети привезли из дома, а также обследуют комнаты, где проживают студенты. "Пострадавшие говорят, что не все в день отравления питались в общей столовой, однако их угощал товарищ домашней едой", - отмечается в сообщении на сайте Нацполиции.