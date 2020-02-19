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05:27 19.02.2020

Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 1 тыс. человек

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Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 1 тыс. человек

По состоянию на утро среды, 19 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 увеличилось до 1,012 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса осталось на прежнем уровне: пять человек, по одному случаю летального исхода в Японии, Франции, Гонконге, на Тайване и Филиппинах.

Вместе с тем, как сообщило агентство "Ренхап", в Южной Корее утором в среду выявлено 10 новых случаев заражения, которые могли не попасть в статистику издания.

Больше всего больных (более 600) выявлено на территории Японии, из них более 500 приходятся на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Как сообщили медицинские власти Японии, всем остающимся на лайнере пассажирам, у которых тест на коронавирус покажет отрицательный результат, будет разрешено сойти на берег в течение среды и четверга.

Теги: #коронавирус #ситуация #мир
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