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18:03 18.02.2020

В Европе резко снизилось число китайских туристов

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В Европе резко снизилось число китайских туристов

В европейских городах с начала эпидемии коронавируса резко сократилось количество китайских туристов, магазины и отели несут убытки, сообщает газета New York Times.

"Влияние эпидемии коронавируса, из-за которой правительство Китая запретило групповые туристические поездки из страны с 27 января, ощущается по всей Европе. Фактически была изолирована самая густонаселенная страна в мире. Туристический сектор в ЕС терпит убытки, снижается прибыль магазинов - в первую очередь, люксовых", - пишет издание.

Так, снизилась выручка магазина Louis Vuitton в универмаге Galeries Lafayette в центре Парижа - излюбленного места шопинга китайских туристов. Резко упали продажи в магазинах беспошлинной торговли и некоторых других, где 80% клиентов составляют китайцы.

"Потери несут и отельеры. Так, в Дижоне - втором по популярности городе Франции у китайских туристов после Парижа - туроператоры из КНР в феврале отменили 3 тыс. бронирований номеров в 40 отелях. А в Барселоне из-за отмены форума Mobile World Congress гостиницы не досчитались около 100 тысяч постояльцев", - сообщает газета.

В Италии эпидемию коронавируса и ее последствия, из-за которых люди во всем мире стали меньше путешествовать, сравнили с "психозом". На прошлой неделе в стране рассмотрели вопрос об оказании помощи пострадавшим туроператорам. "В Италии рассчитывали в 2020 году увеличить количество прямых рейсов в КНР втрое - с 58 до 108 в неделю. А теперь они полностью прекращены", - отмечает издание.

Снижение турпотока из-за резкого падения числа китайских туристов заметили также в Великобритании, Германии и Австрии. "Из люксового торгового центра Bicester Village в английском графстве Оксфордшир туристы из КНР исчезли практически за одну ночь. В Великобритании китайские туристы проводят в среднем 16 дней при том, что путешественники из других стран обычно гостят неделю", - пишет NY Times.

В Германии заезды китайских туристических групп были отменены в городах Мюнхен, Гейдельберг, а также Фюссен недалеко от знаменитого замка Нойшванштайн. "В свою очередь, в Австрии переживают скорее за будущее лето, поскольку зимой страну посещают преимущественно европейские горнолыжники", - заключает газета.

Теги: #коронавирус #туризм #ес #китай
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