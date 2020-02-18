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07:11 18.02.2020

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"17 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов…В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Гнутово,  Павлополь, Пески, Водяное, Березово, Орехово.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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