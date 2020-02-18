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00:33 18.02.2020

Аваков рассказал о том, как будут функционировать "переходные совместные полицейские силы" МВД, ОБСЕ и громад ОРДЛО на Донбассе в предвыборный период

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Аваков рассказал о том, как будут функционировать "переходные совместные полицейские силы" МВД, ОБСЕ и громад ОРДЛО на Донбассе в предвыборный период

После вывода всех незаконных вооруженных формирований, установления контроля над границей Украины и стартом предвыборной кампании в ОРДЛО, Министерство внутренних дел, совместно с миссией ОБСЕ и представителями местных громад создадут "переходные совместные полицейские силы", целью которых будет поддерживание правопорядка до начала функционирования украинских органов власти на деоккупированном Донбассе.

"В тот момент, когда переходили от одной модели к модели полного контроля были так называемые "переходные совместные полицейские силы", где должен быть представитель МВД - украинской полиции, представитель какой-то миротворческой миссии - ОБСЕ или какая-то другая миссия и представители территориальных громад. И вот тут очень тонкое поле для спекуляций и трактовок - нужно четко формулировать", - заявил Аваков в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, комментируя высказывание президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности об использовании опыта Хорватии по деоккупации территорий в урегулировании конфликта на Донбассе.

Он указал на то, что согласно Минским соглашениям, принять участие в совместном патрулировании  представители НЗФ и местных "властей" просто не смогут, поскольку должны быть распущены.

"Согласно Минским соглашениям и все это хорошо знают, в момент перед выборами все незаконные вооруженные формирования: незаконные органы власти, "народная милиция" и прочие должны прекратить свое существование. Как только проходят выборы - начинают работать новые органы. Какие это органы? Это органы, предусмотренные Конституцией Украины, никаких других быть не может. Граница должна быть полностью под контролем украинских пограничников, возможно они будут усилены какими-то дополнительными силами для того, чтобы избежать нюансов", - рассказал министр.

По словам Авакова, к "переходным совместным полицейским силам" помимо полиции и миротворцев присоединятся и представители местных громад деоккупированного Донбасса.

"Возникает переходной период, когда выборы начались и туда (в ОРДЛО - ИФ) заходят украинские полицейские силы (…) В этот момент предполагается переходная модель, "модель доверия", при которой представитель оккупированного села или маленького городка, поскольку нет никаких других сил правопорядка - они распущены, присоединяется к регулярным украинским полицейским силам и в присутствии ОБСЕ или другой миротворческой миссии достаточно конечный переходный период  осуществляет контроль правопорядка", - пояснил глава МВД.

Он подчеркнул, что боевики "Л/ДНР" или люди причастные к преступлениям против Украины членами таких групп стать не смогут.

Министр заявил, что данный план ресурсоемкий для его ведомства и в нем есть свои сложности, однако, в конечном счете Хорватия смогла с его помощью достичь мира, в чем убежден и сам Аваков.

Теги: #украина #аваков #план #донбасс
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