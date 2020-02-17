Премьера нового Бонда "Не время умирать" отменена в Китае из-за коронавируса - СМИ

Продюсеры 25-го фильма об агенте 007 отменили премьеру ленты в Пекине, а также "промотур" по Китаю, сообщило издание Deadline.

Планировалось, что на показ в китайскую столицу приедет Дэниел Крэйг, для которого эта, пятая по счету, роль Джеймса Бонда станет прощальной.

Решение продюсеры объяснили введением карантина на территории Китая и "неопределенностью, связанной с развитием эпидемии".

Угроза распространения коронавируса "подорвала" индустрию развлечений в Китае. Так, руководители крупнейших сетей кинотеатров закрыли залы на неопределенный срок по всей стране.

При этом Китай - вторая страна по величине кассовых сборов после США. Так, предыдущий фильм о Джеймсе Бонде "007: Спектр" заработал суммарно 881 млн долларов. Десятую часть от сборов - 84 миллиона - принесли ему китайские зрители.

Помимо Дэниела Крэйга, к своим ролям во франшизе вернулись Рэйф Файнс, Леа Сейду и Кристоф Вальц. Роль таинственного антагониста агента 007 сыграл обладатель "Оскара" Рами Малек. Режиссером ленты выступил Кэри Фукунага ("Настоящий детектив"), сменивший Дэнни Бойла.

Мировая премьера "Не время умирать" состоится в Великобритании 2 апреля.