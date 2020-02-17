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19:35 17.02.2020

МИД Украины выразил России протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море

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МИД Украины выразил России протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море

Министерство иностранных дел Украины в понедельник, 17 февраля, вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине и выразило протест в связи с задержанием российской стороной четырех украинских рыбаков в Азовском море.

"Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа", - сказано в комментарии МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

Так, отмечается, что в ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь.

"Украинская сторона в очередной раз подтверждает принципиальную позицию относительно неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной Республики Крым и г.Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины", - добавили в МИД.

Как сообщалось, 15 февраля "пограничного управления ФСБ России по Крыму", базирующегося на оккупированном полуострове, сообщила о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - говорится в пресс-релизе.

Государственная пограничная служба Украины в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что выясняет обстоятельства захвата судна. Следствием установлено, что "оккупационные правоохранители" в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту и вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

17 февраля глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко подчеркнул, что в настоящее время нет никаких оснований утверждать, что задержанные пограничниками ФСБ РФ украинские граждане на маломерном судне в Азовском море занимались незаконной рыбной ловлей.

Теги: #рф #рыбаки #задержание #мид
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