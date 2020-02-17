События

18:30 17.02.2020

Возле Станицы Луганской правоохранители обнаружили российский термобарический заряд для гранатомета

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Прокуратура Луганской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задокументировали очередной факт поставки Россией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированием на временно оккупированной территории Луганской области.

"Так, во время работ по разминированию вблизи участка разведения войск в районе пгт Станица Луганская обнаружено военное средство поражения производства Российской Федерации 2003 года - термобарический заряд ТБГ-7В от РПГ-7В. Указанный боеприпас не производится в Украине, находится на вооружении Вооруженных сил Украины и используется исключительно армией РФ", - сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что средства поражения такого типа применяются боевиками, контролируемыми РФ в Луганской области, для осуществления военной агрессии против Украины.

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны), ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

В дальнейшем они будут передаваться в Офис прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ в вооруженном конфликте на территории Украины.

Теги: #станица_луганская #оружие_рф #оос
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