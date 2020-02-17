В международной следственной группе по делу MH17 продолжают работу 4 прокурора из Украины

В международной следственной группе по делу по делу о катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году работают 4 украинских прокурора, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса Генерального прокурора привлечено 4 прокурора. На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками Офиса Генерального прокурора, а именно Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта", - указывается в сообщении.

Отмечается, что привлеченные к делу прокуроры имеют опыт в расследованиях военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других самых тяжких уголовных правонарушений.

"При принятии решений в данном уголовном производстве Офис Генерального прокурора остается надежным международным партнером и находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", - отмечают в Офисе.

Ранее в нидерландских СМИ появилась информация об увольнении всех украинских прокуроров, которые принимали участие в расследовании МН17. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в свою очередь отметил, что смена украинских следователей является плановой и не повлияет на предстоящий судебный процесс. Он также заверил, что украинская сторона обеспечит всю необходимую помощь голландской стороне, которая ведет расследование дела о MH17.

Как сообщалось, малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе на востоке Украины. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Из них - 192 подданных Нидерландов (один имел и гражданство США), 44 гражданина Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 - Индонезии, 10 - Великобритании (один имел и гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии.

Расследование установило, что лайнер был сбит с неподконтрольной правительству Украины территории ракетой Бук.

На пресс-конференции 19 июня 2019 года глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке заявил, что "четверо человек подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет", упомянув Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова, граждан Российской Федерации, и Леонида Харченко, гражданина Украины.

"Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал он.

Вестербеке указал, что, согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

Кроме того, прокурор вновь заявил, что следствие установило "участие Российской Федерации, когда речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17". "У нас есть все материалы, которые это подтверждает", - подчеркнул он.

В частности, следствие установило, что ракетная установка, из которой был сбит авиалайнер, находилась в пользовании 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, которая дислоцируется в Курске.

Позже стало известно, что, скорее всего Олег Пулатов будет представлен в суде двумя адвокатами из Нидерландов. В отношении остальных такой информации нет. Суд начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола независимо от того, будут или нет присутствовать на процессе сами подозреваемые или их представители.