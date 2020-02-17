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10:15 17.02.2020

Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в связи с массовыми мероприятиями в центре - Крищенко

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Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в связи с массовыми мероприятиями в центре - Крищенко

Национальная полиция усиливает меры безопасности в центре Киева в связи с проведением массовых мероприятий, сообщил глава полиции столицы Андрей Крищенко.

"Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно", - заявил он, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Он сообщил, что всего к несению службы в центре Киева с 16 февраля привлечены 1000 правоохранителей, в том числе военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Также Крищенко призвал участников акций не брать на место проведения запрещенные законодательством предметы.

Теги: #майдан #крищенко #полиция #мероприятия
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