Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в связи с массовыми мероприятиями в центре - Крищенко

Национальная полиция усиливает меры безопасности в центре Киева в связи с проведением массовых мероприятий, сообщил глава полиции столицы Андрей Крищенко.

"Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно", - заявил он, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Он сообщил, что всего к несению службы в центре Киева с 16 февраля привлечены 1000 правоохранителей, в том числе военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Также Крищенко призвал участников акций не брать на место проведения запрещенные законодательством предметы.