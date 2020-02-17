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09:52 17.02.2020

Пассажиров круизного лайнера, стоящего на карантине в Японии, эвакуируют на родину - СМИ

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Пассажиров круизного лайнера, стоящего на карантине в Японии, эвакуируют на родину - СМИ

США, Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем в японском порту Йокогама.

Обязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщили японские власти, в воскресенье число зараженных коронавирусом на борту судна увеличилось еще на 70 человек и достигло 355.

Американцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Все они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.

В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Как заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.

"Они никуда не едут. Они остаются в японских больницах. Всем с симптомами заболевания не будет разрешено подниматься на борт самолета, который эвакуирует пассажиров", - сказал эксперт в интервью телеканалу CBS.

Австралия эвакуирует более 200 граждан страны, находящихся на Diamond Princess. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что пассажиры лайнера улетят чартерным рейсом. Они прибудут в среду в аэропорт города Дарвин, а затем на 14 дней отправятся в карантин.

На борту судна находится 2 666 туристов (среди них 25 гражданина Украины) и 1 045 членов экипажа.

Теги: #коронавирус #лайнер #пассажиры
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