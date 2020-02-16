В Киеве задержан запорожский бизнесмен Анисимов, которого искал Интерпол

Запорожский бизнесмен Евгений Анисимов (известный в криминальном мире как "Анисим"), шесть лет находившийся в международном розыске, задержан в Киеве.

"Евгения Анисимова задержали! 100% подтверждаю. Все эти годы жил в Козине (пгт Козин Обуховского района Киевской области – ИФ)", - написал на своей странице в соцсети Facebook народный депутат фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко.

Бизнесмен Евгений Черняк, чей бизнес, по его словам, пытался отобрать Анисимов, также сообщил о его задержании в Киеве и поблагодарил МВД за профессиональную работу. "Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался!", - написал он в Facebook

Черняк также опубликовал видео задержания Анисимова.

Как сообщалось, запорожский бизнесмен Анисимов известен тем, что во времена президента Виктора Януковича позиционировался как "смотрящий" Запорожья, был руководителем местной преступной группировки, которая имела доступ к бюджетным средствам города. Запорожские предприниматели неоднократно заявляли о том, что "Анисим" обложил данью малый и средний бизнес Запорожья.

21 октября 2013 года Анисимов был задержан в аэропорту "Борисполь" по подозрению в вымогательстве на основании уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Он был арестован, но 27 января 2014 года вышел из-под стражи. После этого он исчез и был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений, в т.ч - создание ОПГ, вымогательство, соучастие в покушении на убийство, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

В 2018 году Черняк предлагал 5 млн грн за информацию, которая поможет задержать Анисимова, который на тот момент находился в международном розыске.