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22:34 15.02.2020

К МКС стартовал американский грузовой корабль Cygnus

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К МКС стартовал американский грузовой корабль Cygnus

Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus в субботу с четвертой попытки отправилась к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск был осуществлен в 15:21 по времени Восточного побережья США с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 18 февраля. Она будет осуществляться путем захвата грузовика дистанционной рукой-манипулятором станции Canadarm-2, которым будет управлять американский астронавт Энн Макклейн, и последующим присоединением грузового корабля по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас) к американскому сегменту станции - модулю Unity.

Корабль должен доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Теги: #мкс #сша #корабль #запуск
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