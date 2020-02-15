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07:19 15.02.2020

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

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Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"14 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Красногоровка, Лебединское, Тарамчук, Водяное, Новолуганское, Крымское, Травневе, хутор Вильный, Зайцево.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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