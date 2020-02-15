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00:43 15.02.2020

Ущерб от незаконной вырубки в Харьковской области в 2019 году превысил 350 млн. грн. - облуправление лесного хозяйства

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Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер инициирует создание рабочей группы по противодействию незаконной вырубке леса, сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

"Необходимо создать рабочую группу, куда будут привлечены и работники полиции, и лесного хозяйства. Желательно, чтобы она была создана на уровне руководства ведомств", - цитирует Кучера пресс-служба ХОГА.

В ходе совещания Кучера с руководителями территориальных органов власти в Харьковской области заместитель начальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства Игорь Тимочко сообщил, что в 2019 году на территории региона было зафиксировано 497 случаев незаконной вырубки.

"Было выявлено 497 случаев незаконной заготовки древесины. Общая сумма ущерба составила 351 млн грн. Из этих 497 случаев 355 переданы в правоохранительные органы, открыто 45 уголовных дел", - сказал Тимочко.

По его словам, большая часть нарушений была выявлена на территории Купянского, Волчанского и Гутянского лесхозов.

Теги: #украина #ущерб #харьков #вырубка
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