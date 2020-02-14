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15:40 14.02.2020

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

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Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

Киевский апелляционный суд отказал в смягчении меры пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Как сообщает пресс-служба суда, на заседании в пятницу коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 4 февраля 2020 года.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 4 февраля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Печерский суд Киева продлил до 3 апреля срок содержания под стражей Кузьменко.

Теги: #шеремет #кузьменко #дело #суд
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