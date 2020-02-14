Минкультуры совместно с Минцифры планирует оцифровать украинское музыкальное наследие

Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с Министерством цифровой трансформации планирует провести оцифровку украинского музыкального наследия.

"Сейчас в Украине отсутствует ресурс, на котором бы была аккумулирована и доступна для широкого круга заинтересованных музыка украинских композиторов ХХ века или произведения наших современников. Мы хотим создать такую платформу, чтобы сделать это все доступным для дирижеров, музыкантов, ученых, чтобы произведения украинских композиторов исполнялись на сценах Украины и мира, использовались во время обучения в художественных школах или в высшей школе", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Отмечается, что на данный момент нотные фонды в библиотеках находятся преимущественно в бумажном виде, а некоторые и в рукописном, и существуют в одном или двух экземплярах.

"Решением проблемы может стать перевод бумажных изданий в цифровой формат - путем, как сканирование, так и компьютерного набора партитур и партий", - заявляют в ведомстве.