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02:42 14.02.2020

Скалецкая: Украинцы 18 февраля вернутся авиарейсом из Ухани

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Скалецкая: Украинцы 18 февраля вернутся авиарейсом из Ухани

 

Украинцы авиарейсом из Ухани прибудут в Украину 18 февраля, их сразу поместят в больницу на 14-дневную изоляцию, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт. Оперативный штаб в правительстве решает выделения средств, принятие алгоритма. Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Мы принятые решения согласованы со всеми министерствами. Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины ", - сказала Скалецкая в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Также она отметила, что в Украину прибудут только те граждане, у которых нет симптомов коронавируса.

"Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция - минимум 14 дней", - добавила министр.

По ее словам, в настоящее время анализируются четыре медицинские учреждения, из которых выберут один для размещения украинцев.

"Украинские граждане с борта в автобус и в это помещение. Если кто-то из них будет иметь симптомы, сразу будет доставлен в больницу ", - заявила Скалецкая.

Теги: #граждане #украина #ухань #возвращение
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