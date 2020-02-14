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00:42 14.02.2020

По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ более 6,5 тыс. томов материалов расследования

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Генеральная прокуратура передала детективам Национального антикоррупционного бюро более 6,5 тыс. томов материалов, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"Специальное следственное подразделение ГБР по расследованию преступлений совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах уже приняло 42 уголовных производства от Офиса Генерального прокурора. Общий объем материалов дел - более 6,5 тыс томов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, за последний месяц направлено в суд производство по убийству журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко. Также сообщили о подозрении следователю Днепровского райотдела Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве в незаконном задержании четырехучастников протестов 18 февраля 2014 года.

Теги: #гбр #генпрокуратура #набу #майдан #украина
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