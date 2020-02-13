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20:39 13.02.2020

Главный раввин Украины заявляет, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге

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Главный раввин Украины заявляет, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник конфиденциально встречался с главным раввином Украины и Киева Моше Реувеном Асманом в связи с прослушиванием прихожан синагоги в октябре 2018 года, написал раввин на своей странице в Фейсбуке.

"Артем Сытник вчера прямо заявил, что информация о прослушивании прихожан в синагоге – это фейк. Увы, вчера он публично сказал неправду, – я располагаю документами, подтверждающими обратное. Более того, Артемом Сергеевич встречался со мной конфиденциально, и я предоставил ему необходимые доказательства преследования моих прихожан, поэтому утверждать, что он, возможно не в курсе – бессмысленно. По этому поводу мы располагаем и другими документами и доказательствами от международных партнеров, глубоко озабоченных сложившейся ситуацией", - говорится в сообщении.

Главный раввин Украины подчеркнул, что также проинформирован о действиях НАБУ, имеющими целью преследование прихожан синагоги. "Я лично общался со свидетелями, которые рассказывали о давлении на них и угрозах со стороны детективов НАБУ с целью дать лживые показания и опорочить невинных людей", - заявил он.

Кроме того, по его словам, он намерен проинформировать о сложившейся ситуации международную общественность, а также будет обращаться к руководству страны с просьбой принять меры.

Как сообщалось, 30 октября еврейская община Киева обвинила НАБУ в незаконной слежке, осуществляемой в октябре за центральной синагогой и верующими.

В заявлении главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана указано, что в октябре служба безопасности общины обнаружила лиц, которые "профессионально осуществляли скрытое наблюдение" за центральной синагогой на ул.Шота Руставели и верующими. По данным источников Еврейской общины, идентифицированы некоторые люди, осуществлявшие слежку, как причастные к НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что такая информация не соответствует действительности:

15 ноября в НАБУ заявили, что они не ведут наблюдения за центральной синагогой Киева, а на видеозаписи из синагоги, которая ранее была распространена в интернете, зафиксированы сотрудники другого украинского правоохранительного органа.

В Бюро отметили, что изучили видеозапись, обнародованную в интернете, и установили, кто именно зафиксирован на ней. "Лица, названные СМИ "агентами НАБУ", оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа. Для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины Бюро не будет называть, какому именно органу принадлежат эти лица", - отмечается в сообщении.

16 ноября главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил,, что располагает доказательствами причастности двух сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к наружному наблюдению за центральной синагогой в Киеве.

Теги: #набу #сытник #раввин #прослушка
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