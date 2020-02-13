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12:48 13.02.2020

Радиостанции в Украине перевыполнили план и довели число украинских песен в эфире до 52%

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Радиостанции в Украине перевыполнили план и довели число украинских песен в эфире до 52%

Региональные и местные радиостанции Украины в 2019 году увеличили количество украиноязычных песен в эфире на 5% - до 52% по сравнению с показателями 2018 года, что превышает норму закона на 17%.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания мониторинга звучания в эфире радиостанций украиноязычных песен и доли ведения передач на государственном языке, обнародованные на сайте регулятора в среду.

Согласно данным мониторинга, в 10 областях Украины средний показатель объема украиноязычных песен превысил 50%, в частности, в Ровненской области - 83%, Сумской - 79%, Тернопольской - 75%, Ивано-Франковской - 69%, Волынской - 67%, Львовской - 60%, Харьковской - 55%, Черкасской - 52%, Херсонской - 51%, Донецкой - 50%.

Средний показатель языка ведения передач на украинском языке за указанный период составил 93%, что на 1% больше, чем в 2018 году.

Как отмечает Нацсовет, в 11 областях Украины средний показатель объема ведения передач на государственном языке превышает 95%, в частности, в Волынской и Ровенской - 100%, Черновицкой - 99%, Львовской, Черниговской и Черкасской - 98%, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой - 97%, Харьковской - 96%, Закарпатской - 95%.

Увеличение доли объема ведения передач на украинском языке зафиксировано в Сумской, Харьковской, Житомирской и Луганской областях (на 4 п.п.).

Теги: #радиоэфир #украинский_язык
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