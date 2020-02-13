Восемь граждан Украины погибли, еще один пострадал, в результате ДТП под Псковом в России

Восемь граждан Украины погибли и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, в которое попал микроавтобус с украинской регистрацией, на трассе в Псковской обл. России, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Ночью 13 февраля около 00.30 в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

В информации отмечено, что дело находится на контроле МИД Украины.