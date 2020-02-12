Украинская сторона на переговорах в Минске подала список предприятий, заявивших о потере своего имущества на Донбассе – пресс-секретарь Кучмы

Украинская сторона в подгруппе по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины подала перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества, оставшегося на неподконтрольной правительству территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Подан перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества", - написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

Также, по ее словам, подгруппа по социально-экономическим вопросам обсудила в среду вопросы водообеспечения всего Донбасса. Олифер подчеркнула, что эти вопросы "являются критическими и требуют действенных шагов всех участников минского процесса, в т.ч. с привлечением Международного Комитета Красного Креста".