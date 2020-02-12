События

13:04 12.02.2020

SkyUp готов к эвакуации украинских граждан из Уханя, ждет от Минздрава даты

1 мин читать
SkyUp готов к эвакуации украинских граждан из Уханя, ждет от Минздрава даты

Украинский авиаперевозчик SkyUp готов осуществить специальный рейс в китайский город Ухань для эвакуации украинских граждан, ждет команды от Министерства здравоохранения, сообщает издание Нromadske.

"Нам не нужно много времени для подготовки к вылету. Наш самолет готов, экипаж тоже. Самолет вылетит в 5 утра сразу после того, как мы получим команду от Минздрава. Сейчас точной даты нет. Предварительно говорилось, что рейс будет на этой неделе, но конкретной даты и времени нет. Только самолет вылетит - Минздрав совместно с SkyUp даст брифинг, где и сообщим все детали эвакуации", - отметили в компании.

SkyUp отметили, что точную продолжительность полета сообщить не могут, однако самолет будет один и он совершит остановку в городе Алматы.

Теги: #skyup #китай #коронавірус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:49 12.02.2020
В США заявили о существовании "тайного" доступа Huawei к мобильным сетям по всему миру

В США заявили о существовании "тайного" доступа Huawei к мобильным сетям по всему миру

09:42 12.02.2020
Нарушенный коронавирусом процесс производства в Китае восстанавливается - власти

Нарушенный коронавирусом процесс производства в Китае восстанавливается - власти

09:39 12.02.2020
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 44,6 тыс. человек, скончались 1,113 тыс. - Госкомздрав КНР

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 44,6 тыс. человек, скончались 1,113 тыс. - Госкомздрав КНР

00:41 12.02.2020
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 94 новых случаев смерти из-за коронавируса – власти

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 94 новых случаев смерти из-за коронавируса – власти

14:40 11.02.2020
Mastercard сможет создать бизнес в сфере клиринга операций по банковским картам в Китае

Mastercard сможет создать бизнес в сфере клиринга операций по банковским картам в Китае

10:17 11.02.2020
Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

09:17 11.02.2020
Рост потребления и импорта газа в КНР замедлился к концу 2019г на фоне торговой войны с США

Рост потребления и импорта газа в КНР замедлился к концу 2019г на фоне торговой войны с США

05:36 11.02.2020
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 103 новых случая смерти из-за коронавируса

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 103 новых случая смерти из-за коронавируса

15:53 10.02.2020
Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

13:21 10.02.2020
Украина во вторник эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй

Украина во вторник эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала суток на Донбассе обстрелы не зафиксированы – Минобороны Украины

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 44,6 тыс. человек, скончались 1,113 тыс. - Госкомздрав КНР

Зеленский: мы создадим программу, мотивирующую молодежь с временно-оккупированных территорий сохранить украинское гражданство

Онищенко просит политического убежища в Германии

Зеленский во время поездки во Львовскую область дал интервью агентству "Интерфакс-Украина"

ПОСЛЕДНЕЕ

Круизный лайнер у берегов Японии будет снят с карантина 19 февраля - ТВ

С начала суток на Донбассе обстрелы не зафиксированы – Минобороны Украины

Правительство Украины определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований - Гончарук

В Украине за 2019 год от преступлений пострадали 6 тыс. детей - Офис генпрокурора

Дрогобыч, Покров и Тернополь возглавили рейтинг прозрачности городов Украины за 2019 год - TI Ukraine

НАСА перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС на 14 февраля

В Карпатах ожидается повышенная снеголавинная опасность – ГСЧС

На Северном мосту в Киеве 12 февраля частично ограничат движение транспорта – КГГА

Трамп рассматривает кандидатуру члена Палаты представителей Стюарта на пост директора Нацразведки

Из-за непогоды обесточены 47 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА