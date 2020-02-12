SkyUp готов к эвакуации украинских граждан из Уханя, ждет от Минздрава даты

Украинский авиаперевозчик SkyUp готов осуществить специальный рейс в китайский город Ухань для эвакуации украинских граждан, ждет команды от Министерства здравоохранения, сообщает издание Нromadske.

"Нам не нужно много времени для подготовки к вылету. Наш самолет готов, экипаж тоже. Самолет вылетит в 5 утра сразу после того, как мы получим команду от Минздрава. Сейчас точной даты нет. Предварительно говорилось, что рейс будет на этой неделе, но конкретной даты и времени нет. Только самолет вылетит - Минздрав совместно с SkyUp даст брифинг, где и сообщим все детали эвакуации", - отметили в компании.

SkyUp отметили, что точную продолжительность полета сообщить не могут, однако самолет будет один и он совершит остановку в городе Алматы.