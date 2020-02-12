Министр обороны Украины и посол Канады обсудили военное сотрудничество двух стран

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и чрезвычайный и полномочный послом Канады в Украине Лариса Галазда обсудили военное сотрудничество двух стран, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Во время встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества двух стран в контексте приближения Вооруженных сил Украины к стандартам Североатлантического Альянса", - говорится в сообщении, на официальном сайте Минобороны Украины во вторник вечером.

Министр обороны Украины поблагодарил канадских партнеров за неизменную поддержку Министерства обороны и Вооруженных сил Украины на пути реформирования в соответствии со стандартами НАТО.