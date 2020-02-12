События

00:38 12.02.2020

Министр обороны Украины и посол Канады обсудили военное сотрудничество двух стран

1 мин читать
Министр обороны Украины и посол Канады обсудили военное сотрудничество двух стран

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и чрезвычайный и полномочный послом Канады в Украине Лариса Галазда обсудили военное сотрудничество двух стран, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Во время встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества двух стран в контексте приближения Вооруженных сил Украины к стандартам Североатлантического Альянса", - говорится в сообщении, на официальном сайте Минобороны Украины во вторник вечером.

Министр обороны Украины  поблагодарил канадских партнеров за неизменную поддержку Министерства обороны и Вооруженных сил Украины на пути реформирования в соответствии со стандартами НАТО.

 

Теги: #посол #сотрудничество #украина #загороднюк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:36 11.02.2020
Зеленский: мы создадим программу, мотивирующую молодежь с временно-оккупированных территорий сохранить украинское гражданство

Зеленский: мы создадим программу, мотивирующую молодежь с временно-оккупированных территорий сохранить украинское гражданство

20:26 11.02.2020
Совместными усилиями Украина и ЕС смогут поставить точку в "языковом" вопросе

Совместными усилиями Украина и ЕС смогут поставить точку в "языковом" вопросе

19:40 11.02.2020
Дальнейшее сотрудничество украинских правоохранительных органов с европейскими структурами обсудил Аваков с партнерами из ЕС

Дальнейшее сотрудничество украинских правоохранительных органов с европейскими структурами обсудил Аваков с партнерами из ЕС

11:09 11.02.2020
Призыв в армию с 18 лет будет возможен только при наличии заявления, пояснил глава Минобороны Украины

Призыв в армию с 18 лет будет возможен только при наличии заявления, пояснил глава Минобороны Украины

08:30 11.02.2020
Правоохранители установили злоумышленников, подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки "Радио Свобода"

Правоохранители установили злоумышленников, подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки "Радио Свобода"

08:16 11.02.2020
В Киеве начальник управления РГА предстанет перед судом за хищение средств на ремонт школы

В Киеве начальник управления РГА предстанет перед судом за хищение средств на ремонт школы

08:05 11.02.2020
Из-за непогоды обесточены 380 населенных пункта в 11 областях Украины

Из-за непогоды обесточены 380 населенных пункта в 11 областях Украины

07:18 11.02.2020
Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

06:32 11.02.2020
В Харькове помощница судьи требовала взятку за "позитивное" решение суда по делу о ДТП

В Харькове помощница судьи требовала взятку за "позитивное" решение суда по делу о ДТП

03:32 11.02.2020
Под Киевом правоохранители разоблачили нарколабораторию

Под Киевом правоохранители разоблачили нарколабораторию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: мы создадим программу, мотивирующую молодежь с временно-оккупированных территорий сохранить украинское гражданство

Онищенко просит политического убежища в Германии

Зеленский во время поездки во Львовскую область дал интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

Двое вернувшихся в Киев после обмена с Россией экс-беркутовцев остаются подсудимыми

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп предложил Пентагону привлечь бывшего помощника президента к дисциплинарной ответственности

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 94 новых случаев смерти из-за коронавируса – власти

НАСА перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС на 14 февраля

Судан решил выдать Международному уголовному суду экс-президента Аль-Башира

Парламент Ливана утвердил новое правительство

В 2020 году в Днепропетровской области построят и отремонтируют более 100 соцобъектов

Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении страны в НАТО

ВС Турции сообщили о "нейтрализации" более 50 сирийских военнослужащих в Идлибе

Две трети американцев верят, что Трамп будет переизбран - опрос

В Киеве предприниматель на заплатил 58 млн грн налогов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА