События

11:49 11.02.2020

В Киеве задержали промышлявшего у метро "Лесная" "клофелинщика", от действий которого умер мужчина

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В Киеве задержали промышлявшего у метро "Лесная" "клофелинщика", от действий которого умер мужчина

Правоохранители задержали злоумышленника, который возле станции метро "Лесная" на восточной окраине Киева занимался опаиванием граждан сильнодействующими медицинскими препаратами и после того, как те теряли сознание, грабил их.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, двое пострадавших жертв злоумышленника госпитализированы, еще один скончался.

Начальник Деснянского районного управления полиции Юрий Герасименко рассказал, что оперативные сотрудники получили информацию о причастности к преступлениям 34-летнего местного жителя, ранее судимого за хулиганство, после чего тот был задержан.

"Нам он признался, что возле станции метро Лесная знакомился с прохожими, угощал их алкоголем и предлагал запить энергетиком, в которой подмешивал сильнодействующий медицинский препарат. Когда жертва теряла сознание, забирал вещи и убегал. В настоящее время доказана причастность его к трем эпизодам", - рассказал Герасименко

Следственный отдел Деснянского управления полиции проводит досудебное расследование по ч.2 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Поскольку среди трех пострадавших один умер, то в дальнейшем возможна переквалификация на ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом, или совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений), как только следователи получат заключение эксперта, который подтвердит или опровергнет причину смерти мужчины от отравления неизвестным веществом.

Теги: #киев #клофелинщики #задержание #убийство
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