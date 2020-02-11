Призыв в армию с 18 лет будет возможен только при наличии заявления, пояснил глава Минобороны Украины

Правительство Украины утвердит нормативный акт, которым будет урегулирован призыв на срочную службу в армию с 18 лет. Это будет возможно только при подаче соответствующего письменного заявления, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире передачи "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV.

"По законодательному урегулированию, то есть закона никакого отдельного не надо. Но мы сейчас готовим распоряжение Кабмина по количеству лиц, которые будут призываться на срочную службу, оно выдается каждые полгода на отдельный призыв - то есть этот будет весенний призыв с апреля по июнь - мы выдаем распоряжение, я его уже подписал, передал на согласование на сам Кабмин. Там будет четко написано, что только по письменному заявлению 18-19 лет. То есть действительно будет нормативный акт - это не будут просто разъяснения - который будет четко указывать о том, что никакого обязательного призыва с 18 лет не будет", - сказал он в эфире передачи в понедельник.

Министр напомнил, что призыв с 18 лет предусмотрен нынешним законом "О воинской обязанности и военной службе", но на протяжении нескольких лет указами президента призыв был с 20 лет. Однако он привел пример, что в прошлом году во время осеннего призыва 6 тыс. юношей в возрасте 18-19 лет хотели поступить на срочную службу, но им отказали, поскольку призыв был предусмотрен с 20 лет.

"Потому в этом году мы решили предоставить им такую возможность, сказали: если будет письменное заявление, тогда мы будем брать их на срочную службу. Для всех остальных, кто не хочет, оно так и останется, как было, с 20 лет", - пояснил министр.

Также Загороднюк подчеркнул, что правительство будет следить за тем, чтобы больше не было незаконной практики, когда юношей забирают на срочную службу с улиц и клубов.

"Первое. Мы также подтверждаем тот факт, что срочники не попадают в зону ООС, то есть они на фронт идти не будут. А второй момент это то, что мы отменяем практику, которая, кстати, была незаконной, но мы будем следить за тем, чтобы ее не было, чтобы юношей призывали на улицах, в клубах или в очередях. Такие практики, к сожалению, были, особенно в больших городах... Это не отвечает законодательству, потому что есть четкий процесс, то есть отправляется повестка и т.д. Мы будем идти именно этим путем, то есть законным путем", - добавил он.