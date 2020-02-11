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09:29 11.02.2020

На реставрацию костела Святого Николая в Киеве выделят 50 млн грн - Бородянский

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На реставрацию костела Святого Николая в Киеве выделят 50 млн грн - Бородянский

Министерство культуры, молодежи и спорта начало подготовку к реставрации костела Святого Николая в Киеве, сообщил министр Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

"На реставрацию фасадов в государственном бюджете на 2020 год запланировано около 50 млн грн", - написал министр.

Он также отметил, что Министерство установило приоритет расходов для реставрационных работ, в частности, с учетом состояния объекта, который требует немедленной реставрации.

Теги: #киев #костел #минкультуры #финансирование
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