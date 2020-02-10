События

20:03 10.02.2020

В Ровно СБУ предотвратила убийство общественного активиста, выступающего против незаконной добычи янтаря

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В Ровно СБУ предотвратила убийство общественного активиста, выступающего против незаконной добычи янтаря

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила заказное убийство представителя одной из общественных организаций, выступавшего против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях.

"Оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ получили информацию, что ранее судимый житель Ровно подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления "заказал" местного активиста, который последовательно противодействовал схемам хищения государственных природных ресурсов на территории региона", - сообщает пресс-центр СБУ.

Как было установлено, общественная деятельность активиста мешала злоумышленнику наладить схемы нелегальной добычи янтаря и вырубки лесов с привлечением аффилированных структур и представителей криминальных кругов.

"Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для совершения преступления его организатор передал "киллеру" гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Для предотвращения убийства было осуществлено имитирование обстановки преступления", - сообщают в спецслужбе.

Правоохранители задержали заказчика в Ровно во время получения отчета от "киллера". Ему сообщили о подозрении. Решается вопрос о мере пресечения.

Злоумышленнику инкриминируют ч. 2 п. 11 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное на заказ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Теги: #сбу #предотвращение #убийство
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