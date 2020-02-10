События

15:36 10.02.2020

СБУ в Ивано-Франковской области задержала участников преступной группы на вымогательстве денег у местного жителя

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СБУ в Ивано-Франковской области задержала участников преступной группы на вымогательстве денег у местного жителя

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Ивано-Франковской области участников преступной группы на вымогательстве 50 тыс. грн у жителя Калуша.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что двое участников устойчивой преступной группы, которая исповедует так называемые "воровские понятия", под надуманным предлогом вымогали у жителя Калуша 50 тыс. грн, - сообщает управление СБУ в Ивано-Фрнковской области на странице в Фейсбуке.

Так, чтобы заставить мужчину заплатить, его избили, забрали деньги, документы, среди которых внутренний и заграничный паспорта, а также угрожали последующей расправой.

Правоохранители задержали злоумышленников, согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в центральной части Калуша после передачи им средств.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины. Готовится избрание им меры пресечения.

Теги: #сбу #вымогательство #ивано_франковская_область
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