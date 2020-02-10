"Паразиты" Пон Чжун Хо стали триумфатором "Оскара-2020"

Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо удостоилась четырех "Оскаров" в главных номинациях премии Американской академии кинематографических искусств и наук: Лучший фильм, Лучший режиссер, Лучший оригинальный сценарий и Лучший международный фильм (номинация на лучший иностранный фильм с этого года стала называться именно так).

Девяносто вторая церемония вручения награды киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Бремя первых

"Паразиты" - это первая в истории картина не на английском языке, получивший награду "Оскар" в номинации Лучший фильм.

Ранее награды в ней получали преимущественно ленты из США, а также из Великобритании, Франции, Испании, Италии и других. В 2012 году лучшим фильмом стал французский "Артист" Томма Лангманна, имитировавший немое кино. Таким образом все картины, ставшие ранее обладателем этого "Оскара", были на английском языке, а не на языке оригинала.

Ранее фильм Пон Чжун Хо был удостоен многочисленных наград, среди которых гран-при Каннского фестиваля, "Золотой глобус", BAFTA и премии Гильдии киноактеров США.

Всего "Паразиты" был представлены в 6 категориях "Оскара".

Предыдущий Лучший иностранный фильм - "Рома" Альфонсо Куарона также получил премию за Лучшую режиссуру и Лучшую работу оператора. В номинации Лучший фильм Куарон уступил "Зеленой книге" Питера Фарелли.

Главным триумфатором "Оскара" в истории пока остается лента Боба Фосса "Кабаре" (1973), получившая в свое время 8 статуэток в категориях: "Лучшая актриса" - Лайза Миннелли, Лучший режиссёр - Боб Фосс, Лучший актёр второго плана - Джоэл Грей, Лучшая работа художника-постановщика, Лучшая операторская работа - Джеффри Ансуорт, Лучший звук, Лучший монтаж и Лучшая музыкальная адаптация. "Оскар" за лучший фильм в 1973-м ушел к "Крестному отцу" Фрэнсиса Форда Копполы.

Первые "Оскары" Хоакина Феникса, Бреда Питта и Лоры Дерн

Лидер по числу номинаций (11 категорий), фильм Тодда Филлипса "Джокер" удостоен 2-х статуэток премии "Оскар".

Члены академии отметили Хоакина Феникса за роль главного злодея Готэм-сити Джокера, а также присудили "Оскар" за лучшую музыку. Для Феникса это первая награда американской киноакадемии.

Бред Питт также получил своего первого "Оскара" за Лучшую роль второго плана в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". Ранее Питт удостаивался "Оскара" как сопродюсер фильма "12 лет рабства".

За воплощение на экране образа Клиффа Бута Питт уже был получил "Золотой глобус" и премию BAFTA.

"Золотого рыцаря" в категории Лучшая актриса получила Рене Зеллвегер за роль голливудской звезды Джуди Гарлэнд в фильме "Джуди". Это второй "Оскар" Зеллвегер после награды за лучшую женскую роль второго плана в "Холодной горе" Энтони Мингеллы (2004).

Лучшей актрисой второго плана американская киноакадемия признала Лору Дерн ("Брачная история" Ноа Баумбака). До этого Дерн была неоднократной лауреаткой "Золотого глобуса" и двукратной номинанткой на премию "Оскар".

Фильмы Скорсезе, Тарантино и Мендеса роль фаворита "провалили"

Самый титулованный до церемонии "Оскара" - премии "Золотой глобус", BAFTA - фильм Сэма Мендеса "1917" отмечен статуэтками за лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты и лучший звук. Изначально у "1917" было 10 номинаций.

Последний фильм Тарантино "Однажды в Голливуде" с 10 номинациями помимо "Оскара" Питта получил награду за лучшую работу художника-постановщика.

Режиссер Мартин Скорсезе в этом году остался без наград. Его фильм "Ирландец" был представлен в 10 категориях, в том числе "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Награду в категории "Лучший адаптированный сценарий" получил Тайка Вайтити за фильм "Кролик ДжоДжо". Для Вайтити это первая награда "Оскар".

Лучшим полнометражным анимационным фильмом стала четвёртая часть "Истории игрушек". Лучшим короткометражным анимационным фильмом стала работа "Любовь к волосам" Метью Черри и Карен Руперт Толивер. "Оскар" за лучший короткий метр получила работа Маршала Карри "Окно напротив".

Лучшим документальным фильмом стала "Американская фабрика", а лучшим короткометражным документальным фильмом - "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий, если ты девчонка".

Статуэтки "Оскара" за звуковой монтаж и за монтаж фильма получил "Форд против Феррари". "Скандал" отмечен за лучшую работу гримеров, а "Маленькие женщины" Греты Гервиг забрали награду за лучшие костюмы.

Вторую свою награду "Оскар" получил британский музыкант Элтон Джон за песню "(I'm Gonna) Love Me Again" к фильму-байопику "Рокетмен".

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится в Лос-Анджелесе, в театре "Долби".